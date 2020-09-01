РИАМО - 1 сен. Частную стоматологию ООО «Дентал проджект» опечатали на Волгоградском проспекте в Москве в связи с отсутствием лицензии на оказание медицинских услуг, сообщается на сайте территориального управления Росздравнадзора по столице и Подмосковью.

«Возбуждено дело об административном правонарушении. В целях предотвращения нанесения вреда жизни и здоровью граждан медицинские изделия и лекарственные средства изъяты. Помещения клиники опечатаны», — говорится в сообщении.

В настоящий момент рассматривается вопрос о привлечении организации к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения.

Все материалы будут направлены в ГСУ СК РФ по Москве для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.