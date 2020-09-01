РИАМО - 1 сен. День знаний отметили 1 сентября в Московском суворовском военном училище с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, поздравить 80 первокурсников и весь личный состав училища приехали представители Минобороны РФ, Герои России и выпускники прошлых лет, говорится в сообщении пресс-службы общественной организации «Московские суворовцы».

Первый день нового учебного года начался с торжественного построения. С напутственными словами перед суворовцами выступили почетные гости. Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов напомнил воспитанникам учебного заведения о жизни великого русского полководца Александра Васильевича Суворова и призвал брать с него пример.

«Выпускник Московского СВУ — Герой России Алексей Артемьев выразил уверенность, что ребята будут с честью нести имя московских суворовцев, учиться на отлично и никогда не сдаваться», — говорится в сообщении.

Кроме того, суворовцев поздравил генерал-лейтенант Виктор Поляков. Он пожелал им успехов в учебе, спорте и военном деле, а всему коллективу — новых побед в учебной и творческой деятельности.

Суворовцы прошли маршем и возложили цветы к памятнику Александру Суворову, который расположен на территории образовательного учреждения. После в училище состоялись уроки мужества. Их провели выпускники Московского СВУ — герои России Алексей Артемьев и Сергей Шаврин.

В наступившем учебном году за парты Московского СВУ сядут более 500 человек. Всего за 76 лет существования училища в его стенах прошли обучение более 12,5 тысяч суворовцев, 11 из которых в дальнейшем были удостоены званий Героев СССР и Российской Федерации.