РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 сен. Председатель совета депутатов Анатолий Бондаренко подарил старославянскую книгу библиотеке города, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«На Дне открытых дверей председатель совета депутатов Анатолий Бондаренко подарил от совета депутатов городской библиотеке старославянскую книгу. Депутаты надеются, что эта книга будет интересна студентам и школьникам, изучающим историю нашей страны и православия», - говорится в сообщении.

Библиотека Котельников пообещала привести издание в порядок и отреставрировать, но уже сейчас любой желающий может заглянуть в центральную библиотеку, которая находится в микрорайоне Белая Дача, дом 3 и посмотреть на эту ценную книгу, которая хранит память о нашей истории.

«Вчера глава Котельников Сергей Жигалкин сделал библиотеке ценный подарок - принес книги из личной коллекции. Первая книга - комплексный военный Атлас офицера. Еще одно издание - «Элита ВВС», выпущенное к 95-летию Военно-воздушных сил России. В нем представлены лучшие летчики и авиаконструкторы страны. Третьей книгой стала «Автографы в небе», где можно найти историю пилотажных групп ВВС СССР и России на русском и английском языках», - завершается в сообщении.