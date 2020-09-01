РИАМО - 1 сен. В Москве росгвардейцы задержали двух пьяных хулиганов, которые пытались проникнуть на территорию школы, повредили ограду учебного заведения и угрожали расправой охраннику, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по столице.

Школа расположена на улице Генерала Тюленева. К прибывшим росгвардейцам обратился охранник заведения.

«Он пояснил, что двое граждан с явными признаками алкогольного опьянения, пробрались на территорию школы и пытались повредить ограждение с помощью домкрата, а также угрожали ему физической расправой», — говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали. Ими оказались двое москвичей 37-ми и 38-ми лет.

Во время беседы с росгвардейцами мужчины пояснили, что пытались сделать проход на территорию школы для детей. Задержанных передали сотрудникам полиции.