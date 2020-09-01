РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. В подмосковном Подольске торжественно вручили 13 служебных удостоверений выпускникам высших образовательных учреждений МВД России, которые будут служить в горокруге, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В День знаний в большом зале управления МВД России по Подольску прошло торжественное мероприятие вручения служебных удостоверений выпускникам высших образовательных учреждений МВД России. В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Подольску полковник полиции Павел Кузнецов, помощник начальника управления - начальник отдела по работе с личным составом, полковник внутренней службы Елена Кукушкина, ветеран уголовного розыска, полковник милиции в отставке Борис Смирнов, а также наставники выпускников.

«Руководители и ветераны управления поздравили новоиспеченных сотрудников органов внутренних дел УМВД России по Подольску и пожелали им удачи в нелегкой службе, карьерного роста и благополучия. Всего в ряды стражей порядка вступило 13 выпускников», - говорится в сообщении.

Они будут нести службу в подразделениях уголовного розыска, отделах экономической безопасности и противодействия коррупции, дознания, следствия и службе участковых уполномоченных полиции.