РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 сен. В школы Котельников пошли 496 первоклассников и 96 выпускников 11-х классов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«В школы города сегодня за парты сели 496 первоклассников и всего 96 выпускников 11-х классов. Использовать санитайзеры и измерять температуру на входе в школу — все это теперь привычные будни. Средства защиты обязательны для уборщиков и сотрудников столовой», - говорится в сообщении.

Переходить из класса в класс школьники не будут — все уроки пройдут в одном помещении.

«В этот раз начало учебного года особенное – его, действительно, очень ждали. Это видно и по ученикам, и по родителям. Преподаватели тоже, уверен, соскучились по кабинетам, которые заполнены детским смехом и разговорами. Не спешите взрослеть. В вашей жизни сейчас самая прекрасная пора. Пусть этот учебный год будет наполнен интересными открытиями, новыми знакомствами, друзьями и оставит только приятные воспоминания. Успехов!» — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.