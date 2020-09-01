РИАМО - 1 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил студентов Московского областного медколледжа №3 в Егорьевске с началом учебного года и открытием нового корпуса филиала, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В этом году медколледж отмечает 90 лет со дня основания. Его окончили более 11 тысяч человек, в числе которых Герой Советского Союза, военный медик Зинаида Самсонова, чье имя присвоено учебному заведению.

«Хочу пожелать успехов этому легендарному колледжу, где воспитывают и готовят средний медицинский персонал. У нас непростая была весна, и ребята показали себя очень высоко и достойно! Всем нашим студентам колледжей, университетов, нашим школьникам еще раз самые добрые пожелания в новом учебном году», — сказал Воробьев.

Губернатор также пообщался со студентами, которые работали в инфекционном отделении вместе с врачами Егорьевской центральной больницы во время пандемии. Около 20 учащихся и педагогов медучилища стали волонтерами.

«В колледже за те два года, которые я проучился к тому времени, мне дали необходимые знания и привили все необходимые прикладные навыки, чтобы осуществлять любую помощь пациентам, которая от меня требовалась в инфекционном стационаре», — рассказал студент третьего курса медколледжа Иван Тарба.

Директор Егорьевского филиала медколледжа №3 Марина Гвоздева поблагодарила губернатора за новый учебный корпус.

«Нам не только дали новые стены, возвели новое здание. Мы получили в большом количестве современные медицинские приборы, компьютеры и тренажеры», — отметила директор.

Здание Егорьевского филиала медучилища, рассчитанное на 300 учащихся, строилось 18 лет. В 2016 году к Воробьеву обратились местные жители, которые попросили помочь достроить объект. По поручению губернатора на окончание строительных работ были выделены средства из регионального бюджета.

В новом здании появились просторные аудитории с новым медоборудованием, на котором студенты будут проходить практику, актовый, спортивный и тренажерный залы, уличная спортплощадка, столовая и библиотека. В учебном заведении 29 педагогов проводят обучение по трем направлениям: сестринское, лечебное и акушерское дело.