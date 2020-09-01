РИАМО - 1 сен. Традиционный музыкальный open-air фестиваль с участием звезд мировой классической сцены пройдет в музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра 23-27 сентября, сообщается на сайте музейно-выставочного комплекса.

Фестиваль под названием «Лето. Музыка. Музей» будет проходить третий год подряд. В этот раз фестиваль приурочен к 100-летию музея и стартует параллельно с открытием большой выставки, которая представит уникальные предметы из подмосковных усадеб.

«Каждый из наших вечерних open-air концертов будет представлять собой единое и многогранное аудиовизуальное произведение, в котором блестящее живое исполнение сольется с бессмертной классикой, живописью, скульптурой, архитектурой», – сказал президент фестиваля, композитор Максим Дунаевский.

Мероприятие проведут в круглом уличном музейном атриуме, на стенах которого будет воспроизведен эффект объемной 3D-проекции, дополняющей музыку. На площадке смонтируют специальные установки, которые обеспечат пространство теплом. Помимо аудиовизуальных open-air концертов состоятся также два камерных концерта в зале музея.

Отдельной страницей фестиваля станет посвящение еще одному юбилею этого года — 180-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского. Программу «Приношение Чайковскому» 25 сентября представит «Симфоджаз братьев Ивановых».