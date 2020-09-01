РИАМО - 1 сен. В Московской области утвердили график приема граждан в приемной правительства региона в сентябре 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Подмосковья.

2 сентября с 10:00 прием будет проводить министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

3 сентября с 10:00 жителей будет принимать министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, с 15:00 – начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

В 10:00 4 сентября прием проведет министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Седьмого сентября прием проведет председатель комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир, начало в 10:00. А в 15:00 начнется прием у министра правительства Московской области по информационной политике Анастасии Звягиной.

Восьмого сентября приемы проведут заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов (с 10:00) и министр правительства региона по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе (с 15:00).

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова проведет прием жителей 9 сентября с 10:00. В этот же день с 15:00 будет прием у начальника Главного управления государственного административно-технического надзора региона Олега Баженова.

В 10:00 10 сентября прием начнется у министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, в 15:00 – у председателя комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислава Гордиенко.

11 сентября прием жителей проведет министр энергетики Московской области Александр Самарин. Начало в 10:00.

Председатель комитета по ценам и тарифам региона Мария Пичугина примет жителей 14 сентября, начало в 10:00. С 15:00 прием пройдет у министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

В 15:00 15 сентября пройдет прием у министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максима Рымара.

С 10:00 16 сентября прием начнется у министра социального развития региона Ирины Фаевской, с 15:00 – у заместителя председателя правительства Московской области – руководителя Главного управления региональной безопасности Подмосковья Романа Каратаева.

17 сентября в 10:00 прием жителей проведет министр благоустройства региона Михаил Хайкин, с 15:00 – первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.

В 10:00 18 сентября пройдет прием жителей у министра социального развития региона Ирины Фаевской. В этот же день в 15:00 жителей примут заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и министр культуры Московской области Елена Харламова.

Советник губернатора Подмосковья (в ранге министра) Хатия Окуджава примет жителей региона 21 сентября. Начало в 15:00.

22 сентября в 15:00 прием жителей проведут заместитель председателя правительства Подмосковья – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная и министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

С 10:00 23 сентября начнется прием у министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина проведет прием с 10:00 24 сентября. С 15:00 начнется прием у заместителя председателя правительства Московской области – министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина.

25 сентября с 10:00 прием будет проводить министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская примет жителей 28 сентября, начало в 15:00.

В 15:00 29 сентября пройдет прием у заместителя председателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

30 сентября с 10:00 прием проведет заместитель председателя правительства региона Максим Фомин, а с 15:00 – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.