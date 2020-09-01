РИАМО - 1 сен. В Москве массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется с 5 сентября, сообщает «Интерфакс».

Сам препарат окажется в московских объектах здравоохранения до конца рабочей недели.

«Все по плану – мы развезем 3-4 (сентября – ред.). Машины, адреса, вакцины есть. Но дело в том, что 3-5 сентября еще будет проводится скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объем необходимых анализов. Так что, по всей видимости, <...> вакцинация начнется только 5 сентября», – отметил директор Института имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в первых числах сентября, поставки вакцины ожидаются 3 сентября.

Вакцина «Спутник V», созданная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, прошла предрегистрационные клинические испытания и поступила в медицинские организации Москвы.

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Текстовая трансляция

1 СЕНТЯБРЯ

- Самые важные новости о коронавирусе за день в карточках

- Москвичей начнут прививать от коронавируса с 5 сентября. Препарат завезут в столичные больницы до конца этой недели.

- Пассажирам ЦППК продали почти 430 тыс масок с начала мая. Средства защиты продают на 600 станциях.

- Дезинфекцию провели в школах Подмосковья перед началом учебного года. Обучение ведется с соблюдением строгих санитарных стандартов.

- Все учителя в Подмосковье прошли исследование на Covid‑19. Антитела выявлены у 6,9% преподавателей.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за сутки сократился на 14,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 729 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 641.

- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.