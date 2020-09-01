РИАМО - 1 сен. В московских школах в этом году запустили новое направление в рамках проекта профессионального образования – предпринимательство, сообщил руководитель департамента образования и науки столицы Александр Молотков.

«У нас, действительно, проекты предпрофессионального образования очень востребованы. Есть кадетские, медицинские классы. В этом году есть нововведение. У нас появилось направление – предпринимательство. Это перспективное направление», - сказал Молотков в эфире телеканала «Москва 24».

Он также добавил, что поставил задачу по расширению линейки предпрофесионнальных направлений классов.

В этом году учебный год начался по новым правилам из-за распространения коронавируса. Торжественные линейки прошли только у первоклассников и одиннадцатиклассников.