РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. Спасатели подмосковного Подольска подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучший водитель по скоростному маневрированию среди пожарно-спасательных частей Подольского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Подольск», лучшим стал водитель пожарно-спасательной части №77 Алексей Козлов, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 31 августа в целях повышения профессионального мастерства водителей пожарных автомобилей на базе учебно-тренировочной площадки ЗАО «Подольский УКК» провели смотр-конкурс на звание «Лучший водитель по скоростному маневрированию среди пожарно-спасательных частей Подольского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Подольск». Водители пожарных автомобилей проходили трассу на автоцистерне «КАМАЗ».

«По итогам подсчета времени и количества штрафных баллов лучшим водителем стал представитель пожарно-спасательной части №77, сержант внутренней службы Алексей Козлов. Второе место занял водитель пожарно-спасательной части №7, прапорщик внутренней службы Сергей Войнов, а третьим стал водитель из пожарно-спасательной части №7, прапорщик внутренней службы Андрей Спиридонов», - говорится в сообщении.

В ходе конкурса проверили навыки водителей и водительского состава в управлении машиной, знания ее габаритов, характеристик, способности резко принимать неординарные решения, а также уверенности в управлении своей техникой.

Смотр-конкурс состоя из двух этапов. Первый провели в пожарно-спасательных частях, где водители должны были сдать стандартный экзамен по знанию ПДД и осуществить забор воды на пожарной автоцистерне из открытого водоисточника.

Второй этап включал в себя скоростное маневрирование среди различных элементов, в том числе упражения «круг», «бокс», «змейка», «эстафета» и другие. Участники один за другим ловко маневрировали между созданных препятствий.