РИАМО - 1 сен. Полицейские задержали в подсобном помещении продуктового магазина на улице Дугина в Жуковском 42-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном обороте алкоголя, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Мужчина, не имея соответствующих разрешительных документов на товар, подтверждающих легальность производства и оборота, осуществил незаконную закупку с целью сбыта более 500 бутылок спиртосодержащей продукции различных торговых марок общим объемом более 260 литров. Их рыночная стоимость составила более 158 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Алкогольные напитки мужчина хранил в подвале своего дома, а затем доставлял в торговую точку.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.