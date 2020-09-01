РИАМО - 1 сен. Теперь в любом столичном центре госуслуг «Мои документы» можно будет подать заявление об обеспечении жильем детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

«Ранее прием документов осуществляли органы опеки и попечительства. Передача этой функции в центры «Мои документы» сделает оказание услуги более простым и удобным для заявителей», — говорится в сообщении.

За девять лет в столице жильем были обеспечены свыше 6 тысяч нуждающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Квартиры предоставляются по договорам специализированного найма без возможности приватизации в течение определенного времени. Это позволят защитить детей-сирот от утраты жилья в результате мошеннических действий.