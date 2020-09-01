РИАМО - 1 сен. Опубликована закупка на поставку автомобилей скорой медицинской помощи в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета по конкурентной политике.

«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на поставку автомобилей скорой медицинской помощи (класс В)», - говорится в сообщении.

Поставка автомобилей осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Осуществить поставку 89 автомобилей планируется в этом году.