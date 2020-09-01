РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. Летняя оздоровительная кампания завершилась в общеобразовательных учреждениях Подольска 31 августа, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 31 августа завершилась летняя оздоровительная кампания под девизом «Лето с пользой!». В 32 городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, функционировавших на базе образовательных организаций округа, отдохнули прошедшим летом 1 819 обучающихся», - говорится в сообщении.

В течение июля-августа 73 воспитанника местного отделения «Юнармия» прошли обучение в «Лагере настоящих героев» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Длительность смены составила 12 дней, тематика – «Веревочный курс».

В августе на базе 33 общеобразовательных учреждений была организована работа трудовых бригад с участием 558 обучающихся. По итогам выполненных работ ребята получат заработную плату и пособие от Подольского городского центра занятости населения.