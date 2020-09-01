РИАМО - 1 сен. В поселке Совхоза имени Ленина 22-летний житель Москвы задержан по подозрению в краже партии кассетных дисков для бритья из местного магазина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

О преступлении росгвардейцам стало известно после поступления на пульт централизованного наблюдения Ленинского отдела вневедомственной охраны сигнала тревоги. Злоумышленника заметили сотрудники магазина. Они попытались остановить его, а затем нажали «тревожную кнопку». Наряд группы задержания оперативно прибыл на место происшествия.

«На парковке у торговой точки они обнаружили молодого человека с сумкой, доверху наполненной бритвенными кассетами. Позже было установлено, что он вынес из торгового зала почти 100 упаковок бритвенных кассет», – уточняется в сообщении.

Росгвардейцы задержали и доставили подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее не судимый 22-летний москвич.

По данному факту проводится проверка. Сумма ущерба составила примерно 50 тысяч рублей.