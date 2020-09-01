РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. В подмосковном Подольске представители власти вручили двум ветеранам ВОВ телефоны с бесплатным пожизненным лимитом мобильной связи, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках реализации партийного проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» - «Историческая память» продолжается акция «Мобильные бригады помощи». Еще два телефона с бесплатным пожизненным лимитом мобильной связи вручил руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Подольска Валерий Теличко ветеранам ВОВ Якову Курочкину и Татьяне Комбаровой», - говорится в сообщении.

Кнопки на телефонах большие и удобные для людей старшего поколения. В мобильное устройство уже занесены все необходимые номера экстренных служб для оперативного реагирования и экстренной помощи в случае необходимости. Устройства позволят ветеранам ВОВ, не теряя ни секунды, сообщить о проблеме сотрудникам медицинских служб, родственникам и волонтерам.

Всего мобильной связью и телефонами обеспечат более 52 тысяч участников и инвалидов ВОВ. Акция проводится по всей России в рамках совместного проекта движения «Волонтеры Победы» и оргкомитета «Наша Победа» при поддержке министерства связи и массовых коммуникаций и сотовых операторов.

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