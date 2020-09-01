РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 сен. Филиал музыкальной школы имени Наседкина открыли в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска во вторник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В церемонии приняли участие депутат Московской областной думы Галина Уткина, замглавы администрация городского округа Игорь Тельбухов, начальник управления культуры администрации горокруга Галина Ковалева, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист РФ Юрий Богданов, воспитанники школы и их родители.

«Сегодня у нас двойной праздник. Мы открываем это замечательное здание отделения нашей школы. Помимо этого, сегодня красногорской детской музыкальной школе исполняется 70 лет», - сказала директор школы имени Наседкина Ирина Рыбакова.

По ее словам, в 1950 году в музыкальной школе учились всего 50 человек. Сейчас она объединяет более 700 юных музыкантов.

«Мы долго ждали открытия этого здания. Теперь у детей микрорайона Павшинская пойма появился свой новый музыкальный дом», - добавила Рыбакова.

В отделении музыкальной школы в микрорайоне Павшинская пойма учатся около 130 детей. Отделение существует с 2013 года. Ранее воспитанники занимались на базе общеобразовательных школ 16 и 19. В отделении работают 11 преподавателей.

«У нас работает шесть школ искусств. Это все школы дополнительного образования. Многие из них специализированные, направленные на свой спектр обучения. Музыкальные школы представлены по всем территориям округа», - отметила Ковалева.

Она добавила, что там, где нет возможности построить отдельное здание для школы искусств, в Красногорске открывают филиалы в общеобразовательных школах.