РИАМО - 1 сен. На станциях и в поездах компании-перевозчика ЦППК пассажирам продали 428,5 тысячи масок и 159,6 тысячи перчаток, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Приобрести средства защиты можно на 600 станциях, почти в тысячи касс, и более чем у 300 кассиров-контролеров», — говорится в сообщении.

С 24 августа маски продают за 10 рублей. Ранее они стоили 15 рублей.

Московская область входит в число субъектов России с наименьшими темпами прироста выявляемых случаев коронавируса за сутки.

Подмосковье находится на третьем этапе снятия карантинных ограничений, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим в общественных местах и на транспорте.

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Текстовая трансляция

1 СЕНТЯБРЯ

- Самые важные новости о коронавирусе за день в карточках

- Москвичей начнут прививать от коронавируса с 5 сентября. Препарат завезут в столичные больницы до конца этой недели.

- Пассажирам ЦППК продали почти 430 тыс масок с начала мая. Средства защиты продают на 600 станциях.

- Дезинфекцию провели в школах Подмосковья перед началом учебного года. Обучение ведется с соблюдением строгих санитарных стандартов.

- Все учителя в Подмосковье прошли исследование на Covid‑19. Антитела выявлены у 6,9% преподавателей.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за сутки сократился на 14,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 729 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 641.

- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.