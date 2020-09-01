РИАМО – 1 сен. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил причины резкого сокращения населения России в 2020 году, по его словам, основная причина заключается в резком сокращении числа женщин в детородном возрасте, сообщает Федеральное агентство новостей.
Информация о снижении населения следует из проекта плана правительства РФ по достижению национальных целей до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Документ будут дорабатывать.
Он добавил, что снижение количества населения России действительно ожидается.
Сокращение населения может достигнуть 158 тысяч человек.
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