РИАМО – 1 сен. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил причины резкого сокращения населения России в 2020 году, по его словам, основная причина заключается в резком сокращении числа женщин в детородном возрасте, сообщает Федеральное агентство новостей.

Информация о снижении населения следует из проекта плана правительства РФ по достижению национальных целей до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Документ будут дорабатывать.

«Главная причина этого следующая: в репродуктивный возраст вступает поколение, родившееся в период, когда у нас отмечался значительный спад рождаемости. Это конец 1990-х, кризисный период, когда рождаемость резко упала. Поэтому сегодня у нас количество женщин, которые вступили в фертильный (детородный) возраст, резко сократилось», - сказал Онищенко.

Он добавил, что снижение количества населения России действительно ожидается.

Сокращение населения может достигнуть 158 тысяч человек.