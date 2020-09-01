РИАМО - 1 сен. Несмотря на режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, количество столичных выпускников, сдавших единый государственный экзамен на высокие баллы, не уменьшилось, сообщил руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков.
«Результаты экзаменов показывают, что они абсолютно сопоставимы с прошлым годом. У нас нет никаких падений, кто бы что не говорил», - сказал Молотков в эфире телеканала «Москва 24».
Он добавил, что выросло количество выпускников, которые сдали ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам на высокие баллы.
«93% процента выпускников этого года сдавали ЕГЭ. И сдали его очень и очень хорошо», - подчеркнул Молотков.
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Текстовая трансляция
1 СЕНТЯБРЯ
- Самые важные новости о коронавирусе за день в карточках
- Москвичей начнут прививать от коронавируса с 5 сентября. Препарат завезут в столичные больницы до конца этой недели.
- Пассажирам ЦППК продали почти 430 тыс масок с начала мая. Средства защиты продают на 600 станциях.
- Дезинфекцию провели в школах Подмосковья перед началом учебного года. Обучение ведется с соблюдением строгих санитарных стандартов.
- Все учителя в Подмосковье прошли исследование на Covid‑19. Антитела выявлены у 6,9% преподавателей.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за сутки сократился на 14,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
- За сутки в России зарегистрировали 4 729 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 641.
- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.
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