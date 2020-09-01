РИАМО - 1 сен. База данных «Московской электронной школы» (МЭШ) позволит школьникам восполнить пробелы в знаниях, если они отсутствовали на уроке, сообщил руководитель департамента образования и науки столицы Александр Молотков.

«Московская электронная школа» была запущена в сентябре 2016 года.

«Главное - сейчас понятие отсутствующего на уроке постепенно будет уходить, потому что, если ребенок заболел, учебный процесс в этом случае не прерывается. Уже есть наработанные технологии, уже есть определенный контент «Московской электронной школы», который позволяет обеспечить качественное полноценное образование даже дома», - сказал Молотков в эфире телеканала «Москва 24».

Всего в библиотеке «МЭШ» можно найти около 47 тысяч сценариев уроков, более 1,8 тысячи электронных учебников и пособий, свыше 117 тысяч образовательных интерактивных приложений и многое другое.