РИАМО - 1 сен. Жители Московской области могут присоединиться к кампании #идемвкино и посетить в кинотеатрах показы новых отечественных картин, говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры России.

Пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по отечественному кинематографу. В целях безопасности кинотеатры долгое время оставались закрытыми, а ведь именно они обеспечивают 80% прибыли российской киноотрасли. Сейчас отечественное кино снова борется за своего зрителя, и для решения этой задачи в России запустили социальную кампанию #идемвкино.

«Зрителей ждут премьеры масштабных, эмоциональных и впечатляющих отечественных картин, которые будут интересны как молодежи, так и взрослой аудитории», — отмечается в сообщении.

Уже сейчас в кинотеатрах можно посмотреть российский блокбастер «Вратарь Галактики». Осенью зрителей ждут премьерные показы драмы «Танцор года», триллеров «Побочный эффект» и «Кольская сверхглубокая», комедии «Смотри как я» и других отечественных кинолент.

Кинотеатры полностью готовы к приему зрителей в новых условиях: повсеместно установлены санитайзеры и дезинфекторы, покупка билетов осуществляется бесконтактно, попкорн продается в индивидуальной упаковке. Также в залах обеспечивается социальная дистанция.

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Текстовая трансляция

1 СЕНТЯБРЯ

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- Темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за сутки сократился на 14,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

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- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.