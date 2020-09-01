РИАМО - 1 сен. Подразделения Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с другими правоохранительными ведомствами приняли участие в обеспечении правопорядка и безопасности на международном военно-техническом форуме «Армия-2020», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Форум проходил с 23 по 29 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка», а также на полигоне «Алабино». В этом году мероприятие проходило одновременно с Армейскими международными играми, которые завершатся 5 сентября.

«Перед открытием мероприятия взрывотехники ОМОН «Русич» и «Пересвет» обследовали территорию и объекты на предмет наличия взрывоопасных предметов. Ежедневно сотрудники Росгвардии проверяли объекты форума на предмет антитеррористической защищенности, осуществляли охрану периметра выставочного центра, патрулировали прилегающие территории», — отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

За вклад в организацию и проведение международного военно-технического форума организационный комитет наградил дипломом и кубком руководство ГУ Росгвардии по Московской области.

В общей сложности международный военно-технический форум «Армия-2020» в Подмосковье посетило более 1,5 миллиона человек. Охрана общественного порядка во время проведения мероприятия международного уровня была обеспечена в полном объеме, никаких правонарушений допущено не было.