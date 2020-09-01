РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. С 21 августа продолжается формирование состава Общественного совета при парках городского округа Люберцы, сообщила директор МУ «Парк культуры и отдыха» муниципалитета Елена Атанова.

«Целью Общественного совета станет обеспечение тесного взаимодействия дирекции парка с жителями для более активного развития парков округа», - подчеркнула Атанова.

Она добавила, что принять участие в работе Общественного совета может любой желающий. Для этого достаточно до 6 сентября заполнить анкету и направить ее по адресу электронной почты lub.park@mail.ru или предоставить ее лично в приемную МУ «Парк культуры и отдыха» по адресу: поселок Томилино, улица Пушкина, дом 3А (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).

По результатам рассмотрения поданных анкет будет сформирован Общественный совет до 15 сентября 2020 года.