РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 сен. Современный стадион торжественно открыли в День знаний в школе №27 Балашихи, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник в торжественном открытии стадиона приняли участие депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин и депутаты городского совета.

«В составе спортивного ядра — футбольное поле с травяным покрытием и освещением, прыжковая яма с песком, волейбольная и баскетбольная площадки. Стадион стал подарком за призовое место в городском турнире по футболу на призы Мособлдумы, который прошел в 2019 году», - говорится в сообщении.

Всего по результатам этого турнира новые стадионы получат пять школ Балашихи.