РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 сен. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым поздравили участника Великой Отечественной войны Александра Золотова с 99-летием, фронтовику вручили телевизор, микроволновую печь, а также мобильный телефон с безлимитной SIM-картой в рамках региональной акции «Мобильные бригады помощи», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В военные годы Золотов принимал участие в обороне Москвы, в Курско-Орловской битве и Висло-Одерской операции, освобождал многие города Польши. После окончания Великой Отечественной войны продолжал военную службу до 1977 года. Сегодня фронтовик принимает активное участие в общественной деятельности, занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

«Поздравляем с днем рождения. Будем на вас равняться: на ваше жизнелюбие, стойкость и мудрость», — сказал Брынцалов.

В подарок ветеран получил телевизор и микроволновую печь. Также ему вручили мобильный телефон в рамках региональной акции «Мобильные бригады помощи». Теперь у него есть безлимитная и бесплатная сотовая связь и все необходимые номера. В памяти телефона сохранены контакты экстренных, социальных и медицинских служб. Также участник Великой Отечественной войны сможет быстро дозвониться до приемных Брынцалова и Юрова.

«Здоровья вам. Мы рады, что в этом году уже встречались 9 мая, а теперь, как договаривались, встречаемся сегодня, чтобы поздравить вас», — подчеркнул Юров.