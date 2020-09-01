РИАМО - 1 сен. Во вторник холодный атмосферный фронт разделил Московский регион на осень и лето — на северо-западе температура воздуха осталась на уровне ночной (плюс 16-17 градусов), а на юго-востоке воздух успел прогреться до 28 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Москва оказалась в зоне фронта. Небо затянули облака, осадков не было, но ветер местами усиливался в порывах до 12 метров в секунду. Отмечался резкий рост атмосферного давления, на ВДНХ оно повысилось на 1,5 миллиметров ртутного столба за три часа», — говорится в сообщении.

Между тем, прошедшая ночь в Москве оказалась рекордно теплой. До 4:00 температура воздуха в столице превышала 20 градусов.

Минимальная температура ночью в столице составила 18,4 градуса. И это стало повторением рекордно теплой для 1 сентября ночи 2002 года.