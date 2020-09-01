РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. Юные жители подмосковных Люберец могут поучаствовать в бесплатном образовательном проекте «Открытые уроки» по предпринимательству, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«С 21 сентября по 30 октября в Подмосковье пройдет бесплатный образовательный онлайн-проект «Открытые уроки», направленный на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи в возрасте 14-17 лет. В рамках проекта бизнесмены-практики поделятся собственным опытом», - говорится в сообщении.

Обучение пройдет на специальной платформе с видеолекциями и тестовыми заданиями. За правильные ответы будут начислять баллы, которые в дальнейшем позволят посоревноваться в рейтинге и побороться за призы.

Чтобы принять участие в проекте «Открытые уроки», нужно заполнить регистрационную анкету на сайте: https://www.openlessons.biz/, и получить дальнейшие инструкции.

Все участники получат дипломы, а тройка лучших по итогам заданий получит сертификаты на покупку электроники и техники номиналом 50 тысяч рублей.