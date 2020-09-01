РИАМО - 1 сен. В структуре столичной мэрии создали координационный совет по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Новый экспертно-консультационный орган правительства Москвы будет координировать подготовку высококвалифицированных кадров в промышленной сфере, включая разработку профильных стратегий и программ», — уточняется в материале.

Председателем координационного совета стал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новый орган создан в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Москвы, АСИ и WorldSkills Russia.