РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. Рабочие отремонтировали детские качели на игровой площадке в микрорайоне Климовск Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на содержание дворовых территорий. Он отметил, что на детской площадке на улице Школьная, дом 40 в микрорайоне Климовск сломаны качели.

«Сотрудниками администрации городского округа Подольск во вторник был проведен осмотр детской игровой площадки. Факт подтвердился. Работы проведены. В частности, игровые элементы площадки приведены в надлежащее состояние», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.