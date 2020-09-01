РИАМО - 1 сен. В приемной правительства Подмосковья утвердили график приема граждан адвокатами Московской областной коллегии на сентябрь, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства региона.

Адвокаты примут жителей 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября с 10:00 до 14:00. Предварительная запись на консультацию осуществляется по телефону: 8 498 602-31-13 (многоканальный).

Консультации жителей Подмосковья проходят по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.