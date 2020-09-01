РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска выполнили 70% работ по обустройству трех тротуаров на улице Симферопольская, работы планируют завершить к 10 сентября, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаются работы по благоустройству территории вблизи дома №11 на улице Симферопольская. В настоящее время установили дополнительную опору освещения, натянули самоизолированные провода. На 70% завершили работы по разработке грунта и подготовке подушки из песка. Продолжаются работы по устройству трех тротуаров. При благоприятных погодных условиях работы завершат к 10 сентября», - говорится в сообщении.



В рамках проводимых работ появятся дополнительные парковочные карманы, построят тротуары, модернизируют линию уличного освещения, высадят молодые саженцы деревьев.