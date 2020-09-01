РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 сен. Новое здание школы №14 на 792 места открыли в День знаний в Балашихе, в новом зале расположены актовый и два спортивных зала, столовая, учебные классы, медицинский блок, а на прилегающей территории обустроено спортивное ядро, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Во вторник в торжественном мероприятии приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, педагогический коллектив учреждения, ученики 1-х и 11-х классов, их родители и другие почетные гости.

«Сегодня мы открываем по-настоящему долгожданную школу. Я хочу сказать огромные слова благодарности строителям. Особые слова поздравлений сегодня нашим первоклассникам и их родителям. Для вас – это особый день. Нашим 11-классникам хочется пожелать успехов в предстоящем году. Вам предстоит подготовиться к ЕГЭ, достойно его сдать, поступить в высшие учебные заведения», - сказал Юров.

Он отметил, что школа новая, и сформирован хороший, опытный педагогический коллектив. В новое здание школы уже зачислено более 700 детей. Он пожелал педагогам и ребятам максимально быстро обжиться в этой школе.

После поздравлений Юров и Брынцалов вместе с другими участниками церемонии осмотрели новое здание. Также они посетили детский технопарк «Кванториум», который работает на базе школы. Там дети получают дополнительное образования по семи направлениям. Среди них - программирование, робототехника, исследование нано-материалов, архитектура, создание дронов, изучение источников энергии, микробиология.

По словам Брынцалова, «Кванториум» даст возможности дополнительного образования и раскрытия потенциала, талантов и инновационного мышления для тех, кто будет учиться в этой школе.

«Я уверен, что здесь будут выявлены таланты и будущая гордость Балашихи и Московской области. Желаю всем успехов, и чтобы этот учебный год прошел на достойном уровне и без потрясений», - подчеркнул Брынцалов.

Заместитель генерального директора компании-застройщика «Аврора» Михаил Кайгородов вручил символический ключ от нового здания школы ее директору Елене Добужской.

«Выражаю особую благодарность губернатору Московской области, Мособлдуме, главе Балашихи и строителям за такой огромный и важный для нас подарок. Мы уверены, что обучаться в таком современном, красивом здании нашим детям будет комфортно», - заключила Добужская.

Новое здание школы рассчитано на 792 места. Так расположены актовый и два спортивных зала, столовая, учебные классы, медицинский блок. На прилегающей территории обустроено спортивное ядро.