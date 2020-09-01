РИАМО - 1 сен. Торговая сеть «Пятёрочка» запустила федеральную рекламную кампанию «Суперсила учиться на пятёрочку», направленную на подготовку детей к школе, говорится в сообщении пресс-службы торговой сети.

В рамках проекта для детей совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» разрабатываются специальные видеоуроки по безопасности, а также полезная информация для родителей учеников.

«Креативная идея кампании заключается в том, что «Пятёрочка» может помочь родителям облегчить подготовку к школе и одновременно поддержать своих детей. Новая акция несёт в себе как функциональную ценность, предоставляя лёгкое решение для сборов детей в школу, так и эмоциональную, помогая родителям вдохновить своих детей на новые учебные подвиги», - говорится в сообщении.

До 7 сентября на выделенный ассортимент в «Пятёрочках» и будут действовать специальные цены: это печенье Oreo, бисквит «Медвежонок Барни», соки Global Village и Фрутоняня, шоколад и другие товары. В магазинах сети эти товары будут представлены на специально оформленной стойке. Также акция поддерживается наружной рекламой и 10-секундными роликами на ТВ, в центре сюжетов которых – ребёнок-супергерой.

Кроме того, в рамках акции на популярном ресурсе для родителей letidor.ru создана отдельная рубрика «Учимся на пятёрочку», в которой «Пятёрочка» совместно с редакцией будет публиковать серию специальных проектов с рекомендациями экспертов по подготовке к новому учебному году, адаптации в школе, развитию социальных навыков для первоклассников, также забавные тесты и чек-листы. Полезный контент представляется в лёгкой форме, который интересно и весело изучать всем вместе.

Важной частью кампании является серия видеоуроков по правилам поведения в городе «Островок безопасности», которые подготовлены «Пятёрочкой» и поисково-спасательным отрядом Лиза Алерт. С началом учебного года миллионы детей начинают ходить в школу, зачастую одни, без сопровождения взрослых. Простые советы, как не заблудиться в большом городе, что делать, если ребёнок, например, случайно проехал свою остановку на общественном транспорте и оказался в незнакомом месте, или как вести себя с незнакомыми взрослыми, помогут чувствовать себя спокойнее и увереннее в таких непростых ситуациях. Каждый из уроков рассказывается мальчиком Алёшей, чьи родители – волонтёры, которые помогают искать потерявшихся людей. От своего лица он обращается к своим сверстникам, таким же детям, как и он сам.