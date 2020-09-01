РИАМО - 1 сен. Юморист Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева во вторник отвели своих детей – Лизу и Гарри – в первый класс, сообщает Газета.ru.

«Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья», — написал Галкин на своей странице в Instagram, добавив видео с праздничной линейки.

Лиза и Гарри приняли участие в официальной части линейки и прочитали праздничные стихи. 18 сентября детям знаменитой четы исполнится семь лет.