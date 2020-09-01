РИАМО - 1 сен. Генеральную уборку и дезинфекцию провели во всех школах Подмосковья перед новым учебным годом в связи с пандемией коронавируса, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с Covid-19.
В школах обучение ведется с соблюдением строгих медицинских стандартов. Всем входящим в учебные заведения измеряют температуру, а школьники меняют классы только по необходимости.
Также антитела к коронавирусу выявили у 6,9% обследованных. Всего исследования прошли более 48 тысяч подмосковных учителей.
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Текстовая трансляция
1 СЕНТЯБРЯ
- Все учителя в Подмосковье прошли исследование на Covid‑19. Антитела выявлены у 6,9% преподавателей.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за сутки сократился на 14,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
- За сутки в России зарегистрировали 4 729 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 641.
- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.
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