РИАМО - 1 сен. Генеральную уборку и дезинфекцию провели во всех школах Подмосковья перед новым учебным годом в связи с пандемией коронавируса, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с Covid-19.

В школах обучение ведется с соблюдением строгих медицинских стандартов. Всем входящим в учебные заведения измеряют температуру, а школьники меняют классы только по необходимости.

«Все педагоги региона сдали ИФА-тесты на COVID-19. У 3% прошедших исследование заболевание выявлено в активной фазе — они не будут допущены к занятиям пока не поправятся и не пройдут карантин», — говорится в сообщении.

Также антитела к коронавирусу выявили у 6,9% обследованных. Всего исследования прошли более 48 тысяч подмосковных учителей.

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Текстовая трансляция

1 СЕНТЯБРЯ

- Все учителя в Подмосковье прошли исследование на Covid‑19. Антитела выявлены у 6,9% преподавателей.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за сутки сократился на 14,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 729 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 641.

- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.