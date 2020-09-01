РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. В подмосковном Подольске можно будет досрочно проголосовать за депутатов горсовета 11 и 12 сентября на избирательных участках по месту жительства, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске 13 сентября пройдут выборы в совет депутатов. В округе зарегистрировали шесть избирательных объединений и 89 кандидатов в депутаты горсовета.

«Предусмотрено досрочное голосование в помещении для голосования избирательного участка по месту жительства 11 и 12 сентября с 14:00 до 20:00. Для голосования нужно предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий). Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается», - говорится в сообщении.

Выборы будут проходить по смешанной системе, то есть из 35 депутатов 18 изберут по спискам от избирательных объединений по пропорциональной системе, 17 депутатов по одномандатным избирательным округам – по мажоритарной системе. В соответствии с мажоритарной системой, в состав совета депутатов войдет тот кандидат, кто наберет в своем избирательном округе большинство голосов, а в соответствии с пропорциональной системой, количество избранных депутатов определится пропорционально отданным за список партии голосам избирателей на выборах.

С 3 по 10 сентября можно проголосовать досрочно в фойе концертного зала администрации округа. Это могут сделать избиратели, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой или учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке. Голосование будет проходить по рабочим дням с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 14:00.

Избиратель, голосующий досрочно в избирательной комиссии, должен предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий); документ, подтверждающий невозможность прибыть на избирательный участок по месту жительства в установленные дни голосования; заявление, в котором указана причина досрочного голосования.