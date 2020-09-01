РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 сен. В Домодедове разыскивают очевидцев наезда на женщину с детской коляской, в которой находились младенец и малолетний ребенок, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

30 августа около 22:45 в районе дома №45 на улице Коломийца на пешеходном переходе водитель, управляющий автомобилем «Лада 210740», двигаясь в направлении Каширского шоссе, совершил наезд на женщину с детской коляской, в которой находился младенец и малолетний ребенок.

«УМВД России по городскому округу Домодедово просит всех, кто стал свидетелем данного происшествия либо имеет записи видеорегистраторов этого ДТП, связаться со следователем Яковенко Маргаритой Александровной по телефону 8-496-793-12-84 либо оставить сведения в дежурной части УМВД по телефону 8-496-793-14-02», - говорится в сообщении.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», проводится расследование.