РИАМО - 1 сен. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, директор ЦРМБ АО «Россельхозбанк» Владимир Капранов и директор колледжа Алексей Зиновьев торжественно открыли в аграрном колледже Коломны «Школу фермера», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В открытии по телемосту также приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов, председатель аграрного комитета Госдумы РФ Владимир Кашин.
Он отметил, что «Школа фермера» также будет полезна для начинающих аграриев, которые хотели бы заниматься сельским хозяйством, но не знают, с чего начать.
«Набор в «Школу фермера» проходил на конкурсной основе, документы подали 72 человека. В группу зачислено 30 человек и еще лекции будут посещать семь вольных слушателей. Продолжительность обучения составляет 192 часа, с 1 сентября по 31 октября», – отметил министр.
Занятия в школе будут вести преподаватели колледжа, специалисты Минсельхозпрода Подмосковья, Центра компетенции по поддержке фермеров и кооперации, Россельхозбанка, представители АККОР и фермерское сообщество. Обучение будет бесплатным.
«Эксперты и преподаватели школы научат слушателей правильно оформлять налоговую и бухгалтерскую документацию. Студенты узнают какие документы нужны для выделения земель фермерам, субсидирования, грантовой поддержки и банковских программ кредитования и многое другое», – подчеркнул Разин.
Выпускники получат документы государственного образца о профессиональной переподготовке.
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