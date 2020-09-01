РИАМО - 1 сен. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, директор ЦРМБ АО «Россельхозбанк» Владимир Капранов и директор колледжа Алексей Зиновьев торжественно открыли в аграрном колледже Коломны «Школу фермера», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В открытии по телемосту также приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов, председатель аграрного комитета Госдумы РФ Владимир Кашин.

«Школа фермера – это образовательный проект, с помощью которого представители фермерских хозяйств и студенты смогут пройти обучение и повысить квалификацию в разных отраслях животноводства, растениеводства и пчеловодства. Обучение здесь будет полезно и для тех, кто уже занимается сельским хозяйством, он сможет получить свежий взгляд на уже известные вещи», – сказал Разин.

Он отметил, что «Школа фермера» также будет полезна для начинающих аграриев, которые хотели бы заниматься сельским хозяйством, но не знают, с чего начать.

«Набор в «Школу фермера» проходил на конкурсной основе, документы подали 72 человека. В группу зачислено 30 человек и еще лекции будут посещать семь вольных слушателей. Продолжительность обучения составляет 192 часа, с 1 сентября по 31 октября», – отметил министр.

Занятия в школе будут вести преподаватели колледжа, специалисты Минсельхозпрода Подмосковья, Центра компетенции по поддержке фермеров и кооперации, Россельхозбанка, представители АККОР и фермерское сообщество. Обучение будет бесплатным.

«Эксперты и преподаватели школы научат слушателей правильно оформлять налоговую и бухгалтерскую документацию. Студенты узнают какие документы нужны для выделения земель фермерам, субсидирования, грантовой поддержки и банковских программ кредитования и многое другое», – подчеркнул Разин.

Выпускники получат документы государственного образца о профессиональной переподготовке.