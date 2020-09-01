РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 сен. Жители подмосковного Красногорска могут написать «Диктант Победы» 3 сентября на одной из 33 площадок, сообщается на официальном сайте «Диктантпобеды.РФ».

В городе Красногорск любителей истории ждут в школах №№1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14 - 19, гимназиях №№2, 5, 6 и 7, лицее №4, Опалиховских школе и гимназии, а также в культурно-выставочном комплексе «Крокус Сити».

Кроме того, площадки написания «Диктанта Победы» организуют во всех четырех образовательных организациях поселка Нахабино, а также Ангеловской, Архангельской, Ильинской, Николо-Урюпинской, Петрово-Дальневской, Ульяновской школах, школах №20 и «Мозаика» в микрорайоне Путилково.

Диктант Победы проведут 3 сентября. В Подмосковье организовали более 1,2 тысячи площадок проведения акции. В 2020 году регион занимает первое место в Российской Федерации по их количеству.

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