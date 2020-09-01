РИАМО - 1 сен. В предстоящие выходные дни температура воздуха в Московском регионе прогреется до 22 градусов, возможны кратковременные дожди, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные по территории Московского региона пройдет холодный атмосферный фронт. Погода будет в целом облачная с прояснениями, возможны кратковременные дожди», — сказал Леус.

В Москве в дневные часы в субботу температура воздуха составит плюс 18-21 градус, а в воскресенье — плюс 20-22 градуса, добавил синоптик.

Москва в этом году отмечает свой 873-й день рождения. Празднование Дня города пройдет 5 и 6 сентября. Масштабные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут из-за пандемии коронавируса. Основные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.

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