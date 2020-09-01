РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 сен. По нескольким адресам в городе Щелково 3 сентября отключат подачу горячего водоснабжения, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

«Отключение горячей воды связано с необходимостью проведения плановых работ», - говорится в сообщении.

3 сентября с 10:00 до 12:00 будет отключена подача горячего водоснабжения по адресу: улица Циолковского, дома №№2, 6; улица Ленина, дом №1.