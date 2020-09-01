РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. Спасатели подмосковного Подольска высвободили ребенка из железных перекладин на детской площадке во вторник, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник спасатели поисково-спасательного отряда №17 Подольского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» под руководством старшего смены Романа Авдюшина высвободили ребенка из железных перекладин на детской площадке в городском округе Подольск.

«Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали металлические конструкции и высвободили ребенка. Медицинская помощь мальчику не потребовалось», - говорится в сообщении.