РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. Юная жительница Люберец Виктория Ригель получила гран-при международного конкурса музыкального искусства Grand Music, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Конкурс проходил в режиме онлайн.

«Ученица детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы Виктория Ригель стала обладателем гран-при международного конкурса музыкального искусства Grand Music. Люберчанка выступала в номинации «Инструментальный жанр (фортепиано)», возрастная категория 10-12 лет», - говорится в сообщении.

Жюри также отметило работу преподавателя Виктории. Наталья Михайлова получила благодарственное письмо фонда поддержки и развития культуры и образования «Мир на ладони».