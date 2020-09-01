РИАМО - 1 сен. Семья подростка, который выстрелил в своего сверстника из пневматического пистолета, на учете в учреждениях соцзащиты Москвы не состояла и за помощью не обращалась, фактов семейного неблагополучия не выявлено, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Ранее на детской площадке в Москве между подростками произошел конфликт, в результате которого один из мальчиков несколько раз выстрелил в сторону своего знакомого из пневматического пистолета.

«Специалистам соцзащиты стало известно об инциденте от сотрудников полиции. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Пострадавший ребенок госпитализирован, его жизнь вне опасности. На его семью вышли сотрудники соцзащиты, которые предложили помощь.