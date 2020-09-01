РИАМО – 1 сен. Пресненский суд столицы завершил исследование доказательств по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова и назначил дату прения сторон, сообщает во вторник РИА Новости.

«Отложить заседание на 3 сентября, в 10:00», - сказала судья Елена Абрамова.

В ходе следующего заседания прокурор запросит наказание для актера.

В начале июня джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров.

Ефремову грозит тюремный срок по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Свою вину артист не признает.