РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 сен. В городском округе Мытищи с директором Марфинской СОШ обсудили перспективы строительства новой школы в деревне Сухарево, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Сергей Науменков.

«С директором Марфинской СОШ Игорем Евгеньевичем Алексеевым обсудили перспективы строительства новой школы в деревне Сухарево городского округа Мытищи, так как данная школа весьма переполнена», - написал Науменков в своем Instagram-аккаунте.

Деревня Сухарево располагается на севере Подмосковья в северо-западной части городского округа Мытищи на Дмитровском шоссе А-104. Она находится примерно в 23 километрах от центра Мытищ и в 19 километрах от МКАД на берегу реки Учи, впадающей в Клязьму.