РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 сен. В городском округе Мытищи 330 первоклассников будут учиться в новом корпусе гимназии №16 на Новомытищинском проспекте, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Во вторник состоялось долгожданное открытие второго корпуса гимназии №16. Новое современное здание учебного заведения удалось возвести в кратчайшие сроки, и мытищинские школьники, проживающие в микрорайоне 25, получили на День знаний замечательный подарок.

«По словам директора образовательного учреждения Ирины Лобановой, на праздничную линейку, которая прошла в усеченном формате только для 1-х классов, пришли 130 выпускников детских садов. Всего в гимназии №16 десять 1-х классов, в них будут учиться 330 первоклассников. Сегодня школа на Новомытищинском проспекте, рассчитанная на 1100 мест, заполнилась 640 учениками», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что четырехэтажное здание включает столовую на 400 мест, два спортивных зала, актовый зал на 400 мест и другие помещения.

«За последние полгода мы сделали большое дело, построили школу 21-го века, которая соответствует самым высоким стандартам. Считаю, что это говорит о том, что Мытищи – муниципалитет-лидер. Надо сказать спасибо губернатору, главе округа и той команде, которая работала здесь не покладая рук», - сказал первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

Новый корпус гимназии №16 построен в достаточно короткие сроки, даже несмотря на пандемию коронавируса.

«Уверен, что эта гимназия станет одной из лучших в Мытищах», – добавил Азаров.